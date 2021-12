Vijf mensen gewond bij brand in AZC in Sneek

In een asielzoekerscentrum in Sneek zijn vannacht vijf mensen gewond geraakt door een brand. Het vuur werd mogelijk aangestoken, de politie heeft één verdachte gearresteerd.

De brand brak uit in de keuken van een unit. Er werden meerdere units ontruimd. In totaal raakte vijf mensen gewond. Twee zijn ter plaatse behandeld door de ambulancedienst, drie zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De politie sluit brandstichting niet uit en is een onderzoek gestart.