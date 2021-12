Politie maakt strip om cold case op te lossen

Zijn slachtoffers waren pas 13, 15 en bijna 16 jaar. Drie meisjes van wie het leven totaal overhoop werd gegooid toen ze in 2010 thuiskwamen uit school en hun fiets in de kelderbox wilden zetten. Een onbekende man benaderde de meisjes met een smoes. Twee van hen werden onder bedreiging van een mes seksueel misbruikt. Een derde kon ontsnappen. Met een nieuwe aanpak hoopt het cold case team van de politie eenheid Rotterdam de identiteit van de dader alsnog te achterhalen.

Kelderbox flat

Het eerste slachtoffer werd 31 augustus 2010 seksueel misbruikt in de kelderbox van haar flat aan het Bachplein in Schiedam. Diezelfde dader sloeg opnieuw toe op 20 september bij de kelderbox van een flat aan de Koninginnelaan in Vlaardingen. Binnen een uur sprak hij zijn derde slachtoffer aan. Ook haar vroeg hij om een fietspomp. Dit gebeurde in de kelderbox van een flat aan de Lissabonweg, eveneens in Vlaardingen. Dit meisje wist gelukkig te ontkomen.

DNA achtergelaten

Het gaat om een man met een lichte huidskleur die in 2010 tussen de 35 en 45 jaar oud werd geschat en nu dus mogelijk tussen de 46 en 56 jaar oud zou zijn. Hij droeg een spijkerpetje, instappers, vermoedelijk een blauw fleecevest met een lichte horizontale streep en had een bril op. Zijn buikje viel op. Vermoedelijk had hij destijds al weinig haar. Ook opvallend was zijn bijzondere stem. Hij verplaatste zich op de fiets en de plaatsen delict liggen niet ver uit elkaar; daarom vermoedt het onderzoeksteam dat hij in 2010 in de omgeving woonde. René Bergwerff, teamleider cold case: “De dader heeft zijn DNA achtergelaten. Dit hebben we opnieuw door de databank voor strafzaken gehaald. Helaas is er met het DNA-profiel van de verdachte nog geen hit, ook niet met eventuele verwanten van hem”.

3D weergave verdachte

In 2010 is een compositietekening van de verdachte aan het publiek getoond. Op basis van deze tekening en de beschrijving van de kleding van de dader heeft het Expert Team Visualisatie en Reconstructie van de politie nu een driedimensionale weergave van de verdachte gemaakt. Dit is gedaan met nieuwe beeldtechnologie. Hierdoor lijkt hij ‘levensecht’. Met dit initiatief hoopt de politie elf jaar na dato op een herkenning.

Nu ook met strip

Het Coldcase team zet alles op alles om 10 jaar na dato deze zaak alsnog op te lossen. Daarom is vandaag een nieuwe stap gezet in de zoektocht naar de gouden tip. Vandaag publiceren politie, OM en de uitgever Seb van der Kaaden een strip waarin het verhaal van de zaak vertelt wordt. Het verhaal letterlijk in beeld brengen kan helpen om de zaak opnieuw en misschien ook wel bij een nader publiek onder de aandacht te brengen. Een beeld zegt meer dan woorden en blijft beter hangen.