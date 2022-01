Man (31) in Rotterdam overleden na schietincident op Oudejaarsavond

Bij een schietincident aan de Westerbeekstraat is op Oudejaarsavond een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Overleden

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden hem niet redden. Hij overleed ter plaatse. Er is nog niemand aangehouden'. aldus de politie.

Grijze auto

Er waren op het tijdstip van het incident veel mensen in de wijk thuis. De politie is direct een buurtonderzoek gestart om informatie en eventuele camerabeelden te verzamelen. Een getuige meldde daarbij dat er mogelijk een grijze auto is weggereden na het incident.

Forensisch onderzoek

Forensische opsporing heeft vervolgens alle sporen veiliggesteld. De recherche heeft nog veel vragen over wat er precies gebeurd is en waarom. en roept eventuele getuigen op zich te melden.