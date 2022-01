Twee aanhoudingen in onderzoek naar dood Andy de Heus

In juni 2021 berichtte het OM dat de behandeling van het hoger beroep in het onderzoek ‘Andy de Heus’, op verzoek van het OM, door het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, was uitgesteld. De reden voor het uitstel was het doen van aanvullend onderzoek, na aanwijzingen dat behalve de 54 jarige hoofdverdachte uit Sittard, mogelijk nog iemand bij het doden van De Heus betrokken was geweest.

Gedetineerde

In de achterliggende periode heeft de recherche onderzoek gedaan naar deze aanwijzingen. Dit heeft vandaag geleid tot twee nieuwe aanhoudingen. In de PI Roermond werd een 35-jarige gedetineerde (afkomstig uit Sittard) aangehouden.

Altijd verdachte gebleven

In Sittard werd een 61-jarige vrouw aangehouden. Deze vrouw werd eerder in 2016 al aangehouden in deze zaak. Ze is destijds nog niet gedagvaard maar ze is wel altijd verdachte gebleven. Vanwege nieuwe aanwijzingen werd zij nu opnieuw aangehouden. De komende dagen zullen beide personen en eventuele getuigen verhoord worden door de recherche.