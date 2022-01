Ecall-systeem leidt hulpdiensten naar auto te water, inzittende overleden

In het Zuid-Hollandse Dirksland is in de nacht van woensdag op donderdag een 29-jarige man met zijn auto te water geraakt. De hulpdiensten werden door het zogenaamde Ecall-systeem van zijn auto gewaarschuwd. Helaas kwam de man om het leven.

Ecall-systeem

Via het Ecall-systeem, een veiligheidssysteem dat sommige auto´s hebben, kwam er vannacht rond 01.30 uur bij de meldkamer een melding binnen. Agenten werden naar de locatie van de melding gestuurd, het Korteweegje in Dirksland. Daar troffen zij de auto in het water aan. 'De brandweer moest de man bevrijden uit de auto. Het opgeroepen medisch team heeft de man gereanimeerd maar helaas is hij ter plekke aan zijn verwondingen overleden', aldus de politie.

Tegen een boom

Ter plaatse is sporenonderzoek gedaan. Daaruit kwam naar voren dat de man vermoedelijk de macht over het stuur is verloren en vervolgens tegen een boom en daarna in de sloot terecht is gekomen.