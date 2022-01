Man met fakkel aangehouden bij huis van D66-leider Sigrid Kaag

Bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag is een man met een brandende fakkel aangehouden. Hij had bij haar aangebeld en complotleuzen geschreeuwd. De man zond zijn actie uit via een livestream op socialemediakanalen.

Sigrid Kaag zit op dit moment in thuisisolatie omdat ze in contact is geweest met iemand die met het coronavirus is besmet. Het zou om dezelfde man gaan die vorige maand ook is aangehouden bij het huis van demissionair minister Hugo de Jonge. Volgens de politie werd de man herkend op de beelden van de livestream en is hij kort daarna aangehouden.