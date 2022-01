Man aangehouden voor bedreiging met (nep)vuurwapen

Op maandag 10 januari 2022 om 11.25 uur kwam er bij het operationeel centrum een melding binnen van de bedreiging. De aangever verklaarde dat een bekende hem kort daarvoor aan het Korvelplein had aangesproken. Hij zei dat hij nog geld tegoed had van de aangever. Die ontkende dat en toen pakte de verdachte een vuurwapen en stak dat in de buik van het slachtoffer. Die schrok daar natuurlijk van. De verdachte liep daarop direct weer weg, hij maakte een verwarde indruk.

Meldingen over een vuurwapen worden altijd serieus opgepakt door de politie. De verdachte bleek een bekende van de politie te zijn. Er werd direct een actie op touw gezet om de verdachte te vinden en aan te houden. Agenten in burgerkleding startten een zoektocht in Tilburg en de surveillance-eenheden in de omgeving werden verzocht uit te kijken naar de verdachte. Om 15.45 uur werd de verdachte getraceerd terwijl hij uit zijn woning kwam. Hij werd gevolgd door een agent in burger en er werd naar een locatie gezocht om de verdachte zonder gevaar voor de omgeving aan te houden. De verdachte fietste een hofje in aan de Korvelseweg. De aanhoudingsprocedure werd direct ingezet. Van verschillende kanten werd de verdachte ingesloten door agenten. Omdat de verdachte mogelijk een vuurwapen bij zich kon hebben werd hij door de agenten met getrokken vuurwapen benaderd. De verdachte werkt mee, hij bleek geen vuurwapen bij zich te hebben. Meteen werd de woning van de verdachte doorzocht. Toen bleek het te gaan om een speelgoedwapen die in de woning gevonden werd. De man, een 43-jarige Tilburger, is aan gehouden voor de bedreiging en aan het bureau in verzekering gesteld. De coördinerende rechercheur: “We moeten dit soort meldingen altijd oppakken, daar hebben we geen keuze in. De actie was goed verlopen en er was een prima samenwerking tussen de collega’s in burgerkleding en in uniform. Maar het is natuurlijk zuur dat we zoveel tijd besteed hebben aan een speelgoedwapen. Maar dat wisten we pas achteraf.”.