Politie zoekt in Nieuwe Rijn bewijsmateriaal in onderzoek Esmee

Specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) helpen de recherche bij de zoektocht naar bewijsmateriaal. Dit naar aanleiding van nieuwe aanwijzingen uit het onderzoek. Woensdagochtend startten de specialisten van de politie met een politieboot en specialistische apparatuur een onderzoek in het water.

Nieuwe vragen over de fiets van Esmee

Op dit moment is het onderzoek naar het overlijden van Esmee nog in volle gang. Vorige week werd door het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak besteed. Het onderzoeksteam was dringend op zoek naar de fiets van Esmee. Na de uitzending werden er ruim 130 tips ontvangen. Na het uitlopen van deze tips werd op woensdagavond 5 januari de fiets van Esmee op de Van Riebeeckhof in Leiden aangetroffen. Het onderzoeksteam wil nu graag weten wie deze fiets daar heeft neergezet en of er mensen zijn die iemand op die fiets hebben zien rijden.