In het westen(dichte) mist, elders nevelig. Vanavond wederom waarschuwing voor mist

Op de meeste plaatsen is het nevelig of mistig en in het westen komt ook dichte mist voor. Ook voor vanavond geld een waarschuwing voor dichte mist.

De nevel en mist lossen lokaal nog op, maar op meerdere plaatsen kan deze hardnekkig blijven en aan het einde van de middag en in de avond breidt de mist zich weer geleidelijk weer uit. In het noordwesten en lokaal ook elders zijn vanmiddag enkele opklaringen aanwezig en schijnt de zon. De maxima lopen uiteen van 3°C in het uiterste zuidoosten tot 7°C in het noordwesten. De wind is zwak en komt uit uiteenlopende richtingen. Geleidelijk wordt de wind op steeds meer plaatsen zuidwestelijk.