Fakkeltocht: Respect voor Groningen

In de binnenstad van Groningen zijn zaterdagavond enkele duizenden mensen de straat op geweest om te protesteren tegen de plannen van het kabinet om meer gas te winnen uit de Groningerbodem.

De tocht begon rond 19.30 uur op de Vismarkt en was al snel vol met allemaal mensen met fakkels. De deelnemers aan het protest willen respect voor Groningen. Dat er veilig gewoon kan worden zonder de angst voor bevingen.

Vrijdag stelde de nieuwe staatssecretaris Vijlbrief voor Mijnbouw een bedrag van 250 miljoen euro beschikbaar voor de compensatie van de bewoners. Bij de tweede ronde voor compensatie van Groningers was er 220 miljoen euro beschikbaar die in een dag op was. Hierdoor viste tienduizenden huishoudens achter het net.