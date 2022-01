Naar de kapper in het Concertgebouw

Kapsalon Het Concertgebouw opent tussen 09.30 en 11.00 uur de deuren voor maximaal 50 klanten die in de wachtruimte in de Grote Zaal plaatsnemen voor een mogelijke knipbeurt door kappers Marga Bon en Lysandro Cicilia. Tijdens het wachten repeteert het Concertgebouworkest onder leiding van dirigent Susanna Mälkki. Het zal voor de kappers niet mogelijk zijn om alle aanwezigen in de korte tijd te kunnen knippen. Bij binnenkomst kunt u daarom aangeven of u kans wil maken om uw haar te laten knippen of stylen.

Een kaartje voor Kapsalon Het Concertgebouw is gratis. U betaalt wel 2,50 euro transactiekosten. Het is verplicht om bij de ingang uw coronatoegangsbewijs en een ID te tonen.

Landelijk

Tientallen theaters worden morgen omgebouwd tot kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon. Naast een knipbeurt worden er diverse optredens voor de klant verzorgd.