Kat aangetroffen in dichtgeplakte doos

De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de kat of over het dumpen van deze kat.

Een voorbijganger zag de doos staan en hoorde hier miauwgeluiden uit komen. Met behulp van een omstander werd de dierenambulance ingeschakeld. In de doos zat een zwart kat met witte pootjes. De kat heeft geen chip, dus het is niet bekend wie de eigenaar van deze kat is. De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek getuigen, naar de eigenaar van deze kat én naar diegene(n) die deze kat in een doos heeft/hebben gedumpt.

Mensen die zaterdag 15 of zondag 16 januari iets gezien hebben in de omgeving van de Barcelonahaven in Purmerend, of die iemand daar hebben zien lopen met de doos zoals hieronder op de afbeelding vermeld is, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons.