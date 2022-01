Douane Rotterdam onderschept cocaïne in speciale 'smokkelvesten'

In de havens van Rotterdam en Vlissingen heeft de Douane tijdens verschillende controles deze week drie partijen cocaïne in beslag genomen. Daarbij werd ook een opmerkelijke methode voor de cocaïnesmokkel ontdekt waarbij er gebruik werd gemaakt van zogenaamde 'smokkelvesten'. 'In totaal gaat het om 150 kilo met een straatwaarde van ruim 11 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Veiligheidsvesten aanpast tot 'smokkelvesten'

De eerste partij cocaïne was verstopt aan boord van een fruitschip in de haven van Vlissingen. In het ruim van het schip werden vier zogenaamde smokkelvesten gevuld met cocaïne aangetroffen. De smokkelvesten waren gemaakt van veiligheidsvesten die gedragen worden op het haventerrein. Vermoedelijk moesten de smokkelvesten gedragen worden om de drugs van het schip te krijgen. In totaal werden er 42 pakketjes cocaïne met een gewicht van 22 kilo in beslag genomen.

Empty depot

In de Rotterdamse haven troffen douaniers in de constructie van twee koelcontainers verdovende middelen aan. De containers waren geladen met bananen afkomstig uit Ecuador. Het fruit was bestemd - via een koelhuis in Rotterdam - voor een bedrijf in Duitsland. De lege containers waren bestemd voor een empty depot. Waarschijnlijk moesten de drugs bij het schoonmaakbedrijf, of in de buurt daarvan, verwijderd worden. In de constructie van de koelcontainers werd 65 en 63 kilo cocaïne aangetroffen.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaken verder in onderzoek. De ontvangers van bovengenoemde containers en goederen lijken niets met de smokkel te maken te hebben. De drugs zijn inmiddels vernietigd.