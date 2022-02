NVWA ruimt 15.000 eenden om vogelgriep bij Gelders pluimveebedrijf in Hierden

De NVWA gaat circa 15.000 eenden op een pluimveebedrijf in het Gelderse Hierden ruimen nadat hier vogelgriep (H5) is vastgesteld. 'Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) donderdag.

Vervoersverbod

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Hierden liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven hebben geen directe contacten gehad met het besmette bedrijf. Deze bedrijven worden geblokkeerd, bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. 'In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone liggen 21 bedrijven, waarvoor het vervoersverbod per direct geldt', aldus het ministerie van LNV.

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.