Gevangenisstraffen voor zes mannen die betrokken waren bij Coolsingelrellen

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag zes mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de rellen in Rotterdam op 19 november 2021. Een 34-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor poging tot zware mishandeling.

Geen poging tot doodslag

De man sloeg tijdens de ‘Coolsingelrellen’ een agent met een ijzeren staaf. Een beroep op noodweer is door de rechter verworpen. Wel houdt de rechtbank rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man, zoals die uit het reclasseringsrapport naar voren komen.

De straf is aanzienlijk lager dan de door de officier van justitie geëiste 36 maanden, omdat de rechtbank poging tot doodslag niet bewezen acht. De man sloeg met de staaf richting de agent en raakte daarbij het schild, maar niet de agent zelf. Uit het dossier en de zitting blijkt niet dat de verdachte de opzet had om dodelijk letsel toe te brengen aan de agent. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten om vast te stellen dat de verdachte de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij de agent potentieel dodelijk letsel zou toebrengen. Hij heeft weliswaar met de staaf in de richting van de agent gezwaaid en het schild geraakt, maar het staat niet vast hoe hard en op welke hoogte hij heeft geslagen. Daarnaast droeg de agent beschermende kleding, waaronder een helm. Dat dodelijk letsel had kunnen ontstaan, staat daarmee onvoldoende vast om poging tot doodslag te bewijzen.

Andere verdachten

De vijf andere verdachten werden ook veroordeeld tot gevangenisstraffen. Een 21-jarige man krijgt een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, vanwege het gooien van stenen in de richting van agenten en het vernielen van politievoertuigen. Ook moet hij een schadevergoeding van 3000 euro betalen aan de politie eenheid Rotterdam.

Een 29-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Hij vernielde twee politieauto’s door met een fiets en een tafelblad te slaan. Ook moet hij een schadevergoeding van 2200,62 euro betalen aan de Nationale Politie.

Een 21-jarige man krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk, opgelegd vanwege het plegen van geweld tegen een ME-bus en de agenten die in de bus zaten door een stoeptegel tegen die bus te gooien. Ook gooide hij een stoeptegel in de richting van een agent. Daarnaast wordt de man ook veroordeeld voor een eerder geweldsincident op 12 juni 2021, waarbij hij een slachtoffer meermalen had geslagen en geschopt. De man moet ook een schadevergoeding van 500 euro betalen aan de Nationale Politie en een vergoeding van 308,73 aan het slachtoffer van 12 juni.

Een 30-jarige man krijgt een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan drie voorwaardelijk, voor het vernielen van politieauto’s. Ook moet hij een schadevergoeding van 5.000 euro betalen aan de politie eenheid Rotterdam.

Een 18-jarige man wordt veroordeeld tot voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van vier maanden en een taakstraf voor de duur van 150 uur. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 500 euro betalen aan de politie eenheid Rotterdam.

Naast de bovengenoemde schadevergoedingen moeten drie verdachten een bedrag van 500 euro storten op het rekeningnummer van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.