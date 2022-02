Lil' Kleine opgepakt voor mishandeling Jaimie Vaes

De politie heeft zondagavond een 27-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een mishandeling in het centrum van Amsterdam. Volgens NH Nieuws zouden er beelden op sociale media rond gaan hoe te zien is dat Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes mishandeld.

Op de beelden zou te zien zijn dat Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine heet, zijn vriendin uit de auto trekt aan haar haren en tussen de deur van de auto klemt. De politie wil niet bevestigen dat het om Kleine gaat, alleen dat zij een melding binnen kregen van een mishandeling aan de Prinsengracht. De verdachte is aangehouden op de Stadhouderskade.

Jorik Scholten is vorige week nog veroordeeld tot drie weken werkstraf voor een mishandeling in 2019. Hier had hij met twee andere personen een man mishandeld.