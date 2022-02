Vlogger tijdens livestream in Amsterdam gewond door verwurging

Het slachtoffer was als vlogger aan het werk op het Leidseplein toen hij plotseling werd benaderd door een man. Die sloeg eerst een arm om zijn schouder, maar kneep daarna de keel van het slachtoffer dicht, waardoor hij buiten bewustzijn raakte. Het slachtoffer kwam later bij en deed de volgende dag aangifte van wat hem was overkomen. In het onderzoek naar deze zaak heeft de politie een verdachte kunnen identificeren. Het gaat om een 20-jarige man. Onbekend is of hij is aangehouden en vastzit.