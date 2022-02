Politieman Landelijke Eenheid buiten functie vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Dinsdag is een politiemedewerker van de Landelijke Eenheid is buiten functie gesteld wegens een vermoeden van plichtsverzuim. 'Aanleiding voor de buitenfunctiestelling zijn meerdere meldingen over grensoverschrijdend gedrag en het misbruiken van de positie', zo laat de politie dinsdagmiddag weten.

Onderzoek ingesteld door afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK)

'De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Landelijke Eenheid onderzoekt de zaak', aldus de politie. De medewerker is de toegang tot de politiegebouwen en -systemen ontzegd en mag gedurende de tijd van het onderzoek geen werkzaamheden verrichten namens de politie.

'Pijnlijk'

Oscar Dros, politiechef Landelijke Eenheid: 'In de eerste plaats is dit natuurlijk pijnlijk voor de collega’s die hiermee te maken hebben gehad. Ik waardeer hun moed om hiermee naar voren te stappen. We nemen de meldingen uiterst serieus, onderzoeken ze zorgvuldig en nemen passende maatregelen. Het onderzoek loopt echter nog en we kunnen niet voortijdig conclusies trekken'.

'Elkaar daarop aanspreken'

Ik hecht veel waarde aan een veilig werkklimaat voor iedereen. Willen we de veiligheid binnen onze eenheid vergroten, dan is dit een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het vraagt dat we ons uitspreken over het gewenste gedrag en dat bespreken, er afspraken over maken en elkaar daarop aanspreken.'

Oproep om ongewenst gedrag te melden

In een intern bericht aan de medewerkers vraagt de politiechef van de LE, collega’s die slachtoffer of getuige zijn geweest van ongewenst, ongepast en grensoverschrijdend gedrag, om zich te melden – hoe moeilijk het ook is.