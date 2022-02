Geen treinen vrijdag tijdens zware storm

Er wordt extreem harde wind in het hele land verwacht wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Dit heeft net als op de weg en in de luchtvaart impact op het spoor. Daarom is morgenochtend een stormdienstregeling van kracht en rijden er minder treinen.

Het hoogtepunt van de storm wordt morgenmiddag verwacht. Vanaf 14.00 uur rijden er daarom geen binnenlandse en internationale treinen meer. Dit besluiten we met het oog op de veiligheid van onze reizigers en collega’s. De kans is groot dat er bomen op het spoor waaien. Ook voor storingsploegen is het verlenen van assistentie of uitvoeren van herstelwerkzaamheden bij zo’n hevige storm te gevaarlijk. We vinden het heel vervelend dat reizigers hier hinder van ondervinden. We adviseren hen om goed de NS Reisplanner in de gaten te houden en indien mogelijk morgen niet te reizen.