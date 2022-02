ProRail: herstelwerk gaat nog door, zondag zoveel mogelijk treinen ingezet

Ook zaterdag is ProRail nog met man en macht aan het werk om de schade die in heel Nederland door Storm 'Eunice' is aangericht te herstellen. Dit meldt ProRail zaterdag.

'Schade aan spoor en bovenleidingen'

'De schade op het overgrote deel van het spoor is nog groot. Op dit moment wordt door ProRail hard gewerkt om de schade aan het spoor en de bovenleidingen te herstellen.

Treinverkeer enkele treinen vanaf 12.00 uur voorzichtig opgestart

'Op een aantal plekken in het land zijn deze herstelwerkzaamheden inmiddels afgerond. Regionale vervoerders hebben al aangegeven dat de dienstverlening wordt opgestart met enkele aanpassingen', aldus ProRail.

Zaterdag nog niet op alle trajecten weer treinverkeer mogelijk

Op de meeste in het land zijn de herstelwerkzaamheden nog in volle gang. ProRail probeert het spoor zo snel mogelijk vrij te maken en eventuele schade te repareren. We verwachten daarom dat vandaag nog niet op alle trajecten de normale dienstregeling gereden kan worden.

Update 14.00 uur: Herstelwerk duurt lang, op enkele trajecten treinverkeer

De schade op het overgrote deel van het spoor is nog groter dan in de ochtend werd ingeschat en het duurt lang om dit te herstellen. Op dit moment wordt hier door ProRail hard aan gewerkt. 'We zien dat de regionale vervoerders inmiddels zijn begonnen met opstarten. Ook NS is vanaf 13.00 uur op enkele trajecten met de eerste treinen gaan rijden', meldt ProRail zaterdagmiddag.

Nog veel schade te herstellen

'Op de overige trajecten zal NS ook vandaag helaas de gehele dag geen treinen kunnen laten rijden vanwege de grote schade die nog hersteld moet worden. De treinen die rijden, worden getoond in reisplanners. We adviseren reizigers kort voor vertrek een reisplanner te checken', aldus ProRail.

Update 15.50 uur: Al meer dan 200 schademeldingen aan het spoor

'Er zijn inmiddels al meer dan 200 meldingen van incidenten binnengekomen, zoals bomen op het spoor, schade aan stations en kapotte bovenleidingen. We werken hard aan om alle incidenten te verhelpen. Maar dat kost tijd. In de zuidelijke provincies zijn we daarmee al een heel eind. Grote problemen zien we nu nog ten oosten van Amsterdam, tussen Utrecht en Amsterdam en bij de Flevolijn', zo laat ProRail zaterdagmiddag weten in een update.

Update 19.45 uur: Morgen zoveel mogelijk treinen, houd rekening met nasleep storm

Er is vandaag hard gewerkt door ProRail om de stormschade te herstellen. Steeds meer verstoringen zijn verholpen en ook vannacht en morgen gaan de werkzaamheden door. NS rijdt sinds vanmiddag enkele treinen en daar komen gedurende de avond steeds meer treinen bij. Morgen verwacht NS vrijwel de geplande dienstregeling te kunnen rijden. Vanwege de herstelwerkzaamheden kan het treinverkeer nog hinder ondervinden op enkele trajecten. Raadpleeg voor de actuele situatie morgen kort voor vertrek een reisplanner.

Regiovervoerders eerder opgestart

Doordat regiovervoerders een andere dienstregeling hebben en ook op veel plekken zonder bovenleiding rijden konden zij al eerder opstarten. Zij rijden op dit moment al op vrijwel alle trajecten weer. Het goederenvervoer ondervindt nog wel veel hinder. Dat komt door verstoringen als gevolg van de storm maar ook door geplande werkzaamheden. We hopen dat zij morgen weer op kunnen starten.

Nog geen treinverkeer richting Brussel

Voor het internationale verkeer geldt dat er vandaag richting Brussel geen treinverkeer mogelijk is. Voor reizigers van de Nightjet is er busvervoer van station Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Arnhem Centraal naar Keulen.