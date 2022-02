Rotterdammer (18) gewond na schietincident Zwartewaal

Bij een schietincident aan de Ooievaarsdijk in Zwartewaal is zaterdagochtend rond 08.20 uur is een 18-jarige Rotterdammer gewond geraakt. Dit meldt de politie zaterdagmiddag.

Zeven verdachten aangehouden

'Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie die na het schietincident in de nabije omgeving zeven verdachten heeft aangehouden. Hun rol wordt onderzocht. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met getuigen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er zich precies heeft afgespeeld.

Feestje in woning

In de woning was een feest gaande, waarbij zo’n 20 tot 30 personen aanwezig waren. Zij zijn allen gecontroleerd en mochten vervolgens weer naar huis. In de omgeving werden zeven anderen aangehouden. Dat gaat om verdachten tussen de 18 en 32 jaar oud, allen woonachtig in (de omgeving van) Rotterdam. Er is momenteel nog onvoldoende duidelijk over wat er gebeurd is voordat er geschoten is. Ook is het nog onduidelijk of de schutter tussen het zevental arrestanten zit.