Vanochtend en vanmiddag zware windstoten

In het westen komen er zware windstoten voor van 75-90 km/uur, langs de kust van rond 100 km/uur. De windstoten komen uit een west- tot noordwestelijke richting. In de loop van de ochtend breiden de zware windstoten (75-90 km/uur) zich verder landinwaarts uit, in de middag kunnen ze ook in het oosten van het land voor komen. De windstoten kunnen overlast veroorzaken voor verkeer en buitenactiviteiten.