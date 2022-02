KPN sluit 433.000 huishoudens aan op glasvezel

Vandaag publiceert KPN het geïntegreerd jaarverslag 2021 en blikt daarin terug op een jaar waarin de veerkracht van Nederland door corona, opnieuw op de proef is gesteld. KPN zette alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst, versnelde de uitrol van glasvezel en realiseerde omzetgroei uit diensten voor de massamarkt.

Veerkracht en innovatie

Dankzij de digitale dienstverlening van KPN bleef Nederland in staat om te werken vanuit huis, online onderwijs te volgen of te ondernemen terwijl de winkel gesloten was. Op tal van terreinen versnelde de pandemie de digitalisering van ons leven. “Het dataverbruik op de KPN netwerken brak opnieuw records. Het weerspiegelde de verschillende maatschappelijke hoogte- en dieptepunten. 2021 heeft laten zien hoe veerkrachtig en innovatief we zijn”, aldus CEO Joost Farwerck.

Het jaarverslag benoemt voorbeelden van de maatschappelijke bijdrage van KPN, op het gebied van hybride werken, de dienstverlening in de zorg, cybersecurity en bij de watersnood in Limburg.

Verbonden vooruit

KPN bouwt hoogwaardige, toekomstbestendige digitale infrastructuur met glasvezel en 5G, wat voor een eerste klas internetervaring zorgt. Uit het jaarverslag blijkt dat 4.000 mobiele zendmasten gemoderniseerd zijn en klaar gemaakt voor 5G. Daarnaast versnelde KPN in het afgelopen jaar de uitrol van het glasvezelnetwerk.

In 2021 werden 433 duizend Nederlandse huishoudens aangesloten op glasvezel. Samen met de joint venture Glaspoort was dat zelfs meer dan een half miljoen. Dankzij de uitrol van het glasvezelnetwerk, is Nederland straks verbonden met een duurzame toekomst dankzij de beste digitale infrastructuur.

Duurzame toekomst

De producten en diensten van KPN zijn energiezuinig en KPN-klanten realiseerden in 2021 een forse energiebesparing. Het energieverbruik van KPN is al jaren volledig groen en neemt alsmaar af, terwijl het dataverbruik op het netwerk stijgt. Als enige telecombedrijf staat KPN nu tien jaar onafgebroken in de Wereldindex van de Dow Jones Sustainability Index.

“Afgelopen jaar hebben we met het uitgeven van een duurzame obligatielening en een duurzame kredietfaciliteit, financiële instrumenten gekoppeld aan onze klimaatambities. Op het terrein van circulariteit hebben we stevige ambities geformuleerd, en we hebben ons als doel gesteld om in 2040 de uitstoot in de hele keten te reduceren en het restant te compenseren tot nul. Daarmee onderstrepen we ons duurzame karakter voor al onze stakeholders”, aldus Joost Farwerck.