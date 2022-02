Europese Unie stelt eerste pakket sancties samen tegen Rusland

Het besluit van de Russische Federatie om de Oekraïense districten Donetsk en Loehansk als onafhankelijke entiteiten te erkennen en Russische troepen naar bepaalde delen van deze districten te sturen, is onwettig en onaanvaardbaar. Dit meldt de Europese Unie (EU) dinsdag.

Schendingen

'Het schendt het internationaal recht, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne, Ruslands eigen internationale verplichtingen en het escaleert de crisis verder', aldus de EU.

'Snel te reageren'

Beide voorzitters zijn ingenomen met de standvastige eenheid van de lidstaten en hun vastberadenheid om krachtig en snel te reageren op de illegale acties van Rusland in nauwe samenwerking met internationale partners.

Eerste pakket sancties

Vandaag om 16.00 uur vindt een informele bijeenkomst plaats van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU, voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger. Daarna zal later vanmiddag een eerste pakket sancties formeel worden ingediend.

De bevoegde instanties zullen dan bijeenkomen om het pakket onverwijld af te ronden.

Eerste sanctiepakket

Het eerste sanctiepakket zal:

- gericht zijn op degenen die betrokken waren bij de illegale beslissing,

om zich te richten op banken die Russische militaire en andere operaties in die gebieden financieren

- zich richten op het vermogen van de Russische staat en regering om toegang te krijgen tot de kapitaal- en financiële markten en diensten van de EU, om de financiering van escalerend en agressief beleid te beperken

- en om de handel vanuit de twee afgescheiden regio's van en naar de EU aan te pakken, om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken duidelijk de economische gevolgen voelen van hun illegale en agressieve acties.

Voorbereid

De EU heeft zich voorbereid en staat klaar om in een later stadium aanvullende maatregelen te nemen, indien nodig in het licht van verdere ontwikkelingen.

Beide voorzitters, ondersteund door de hoge vertegenwoordiger, blijven de ontwikkelingen ter plaatse nauwlettend volgen en overleggen met collega-EU-leiders en internationale tegenhangers.

Solidair met Oekraïne

'De Europese Unie blijft volledig solidair met Oekraïne en is verenigd in haar steun voor zijn soevereiniteit en territoriale integriteit. We staan klaar en zullen Oekraïne en zijn bevolking blijven steunen', aldus de EU.