Scholier (14) gewond bij steekincident Rotterdamse school, verdachte (13) aangehouden

Dinsdagmiddag is in Rotterdam op een middelbare school aan de Beukelsdijk een 14-jarige jongen gewond geraakt toen hij werd neergestoken. Dit meldt de politie dinsdag.

Verdachte aangehouden

Het 14-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht maar is buiten levensgevaar. Even later is er een 13-jarige jongen aangehouden. Er wordt nog naar meerdere verdachten gezocht.

Traumaheli

Het was iets voor 13.00 uur toen de melding van het steekincident binnenkwam. Het slachtoffer, een 14-jarige jongen uit Rotterdam, was door een medescholier gestoken. Er ging een ruzie aan vooraf. Al snel konden agenten een 13-jarige jongen, uit Rotterdam aanhouden. Agenten onderzoeken de zaak en zijn op zoek naar meerdere verdachten.

'Leerlingen enorm geschrokken'

Er is inmiddels met veel leerlingen en docenten gesproken over wat er precies is gebeurd. De leerlingen zijn enorm geschrokken, ze krijgen slachtofferhulp en worden door school opgevangen. De wijkagenten hebben nauw contact met de schoolleiding.

Humeyra doodgeschoten op zelfde school in 2018

Op 18 december 2018 werd op dezelfde school de 16-jarige leerling Humeyra doodgeschoten door de 31-jarige Bekir E.