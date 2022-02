Foodwatch haalt door heel Europa Knorr bouillonblokjes uit de schappen

Eind februari wordt er in Europa vergaderd in het zogenaamde PAFF comité. Foodwatch eist dat lidstaten deze verontreinigde producten uit de handel nemen en terugroepen, zoals de wet voorschrijft. "Levensmiddelengigant Unilever beweert nog steeds dat zijn producten, die sterk vervuild zijn met minerale oliën waarvan wordt vermoed dat ze kanker veroorzaken, veilig zijn voor de gezondheid. Het is de hoogste tijd dat alle regeringen en voedselautoriteiten in heel Europa Unilever een rode kaart geven en het bedrijf dwingen de Europese voedselwetgeving na te leven. Het is schandalig dat Unilever zichzelf boven de wet stelt", aldus Frank Lindner, campaigner bij Foodwatch.

Minerale oliën in producten staan op de Europese agenda naar aanleiding van de testresultaten over 152 voedingsmiddelen die foodwatch eind 2021 heeft gepubliceerd. Daaruit bleken onder meer Unilever’s Knorr bouillonblokjes uit verschillende partijen in vijf landen sterk verontreinigd te zijn met MOAH.

Het is al de derde keer dat foodwatch via laboratoriumtests heeft aangetoond dat voedselproducten met MOAH verontreinigd zijn. Veel producten blijven echter in de schappen liggen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland en waarschijnlijk nog veel meer Europese landen. In totaal bleken 19 producten (12,5 procent van de geteste producten) residuen van minerale olie te bevatten. De verontreinigingsniveaus varieerden van 0,63 mg per kilo in het ene product tot 82 mg/kg in het andere. Unilever’s bouillonblokjes Knorr bleken in verschillende partijen in de vijf landen sterk verontreinigd te zijn met MOAH. Verscheidene andere producten, waaronder chocolade, broodbeleg en muesli, zijn ook positief getest op MOAH.

Tot op de dag van vandaag liggen de verontreinigde levensmiddelen in heel Europa in de schappen en is er door de bevoegde instanties in de lidstaten en door de producenten amper adequate actie ondernomen om de consumenten tegen de giftige stof te beschermen.

Inmiddels zijn de Franse, Belgische en Luxemburgse autoriteiten in actie gekomen en hebben zij de afgelopen weken een aantal van de besmette producten officieel teruggeroepen: Knorr-producten in Frankrijk, Lea Nature in België en een Delhaize-product in België en Luxemburg.

Foodwatch is een petitie gestart en roept de EU-commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid en de leiders van de EU-lidstaten op om voor alle levensmiddelencategorieën een nultolerantieregel aan te nemen die elk detecteerbaar gehalte aan MOAH in levensmiddelen verbiedt.