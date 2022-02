Veel vragen over invoering dienstplicht na inval Rusland

Bij het ministerie van Defensie komen de laatste dagen steeds vaker telefoontjes binnen van bezorgde Nederlanders me de vraag of de dienstplicht weer wordt ingevoerd omdat Rusland de Oekraïne is binnen gevallen.

Beroepsleger

Tegenover De Telegraaf zegt een woordvoerder dat dit begrijpelijk is. ‘Het is ook wel een spannende situatie op dit moment.’ Het ministerie van Defensie kan de bellers geruststellen. ‘Ze krijgen van ons te horen dat dit helemaal niet aan de orde is. Nederland heeft een beroepsleger dat in staat is om in NAVO-verband grondgebied te verdedigen. Mocht het zo zijn dat we weer in een situatie als die van de Koude Oorlog terechtkomen, dan ben je vele jaren kwijt aan voorbereidingen om de dienstplicht weer in te voeren.[M1] ’

Tijd

Het zou volgens Defensie tijd kosten om materieel, gebouwen en instructeurs klaar te maken voor de vele tienduizenden, en misschien wel honderdduizenden, dienstplichtigen. ‘Dat willen we helemaal niet. Kijk, we weten niet hoe de situatie over tien of twintig jaar is. Daarom bestaat de dienstplichtwet inderdaad nog, puur voor de zekerheid. Maar op dit moment is er geen reden om de opkomstplicht in te voeren.’