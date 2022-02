Nederlanders hebben meer hulp nodig met duurzamer worden

De Consumentenbond onderzocht samen met 13 andere consumentenorganisaties het gedrag van consumenten in 5 categorieën: afval, voeding, reizen & mobiliteit, water- & energieverbruik in huis en spullen & diensten. Nederlandse consumenten scoren daarbij gemiddeld een 8e plek. Al verschilt hun gedrag flink per categorie. Zo zitten Nederlanders bij de duurzaamste consumenten (2e plek) op het gebied van water- & energieverbruik. Maar in de categorie reizen & mobiliteit scoren ze slecht (plek 13).

Makkelijk maken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zien dat als consumenten geholpen worden, ze meer bereid zijn om te verduurzamen. Zo hebben veel Nederlanders zonnepanelen dankzij gunstige financiële regelingen van de overheid. En overstappen naar een groene energieleverancier is heel makkelijk en dat doet het merendeel dan ook.’

Vieze vlieguren

De slechte score in de categorie reizen & mobiliteit is bijna geheel te wijten aan gemaakte vlieguren. Molenaar: ‘De aangekondigde vliegtaks moet vliegen ontmoedigen. Maar zet de opbrengst dan ook in om internationaal reizen met de trein sneller, goedkoper en vooral ook makkelijker te maken. Want nu is (voordelig) internationale treintickets boeken een hels karwei. Een centraal loket hiervoor zou een prima oplossing zijn. Via zo’n loket zijn ook de passagiersrechten beter te regelen. Bijvoorbeeld bij annuleringen.’

Invloed

Nederlandse consumenten schatten de invloed van hun gedrag ook niet altijd goed in. Zo denken ze dat het verminderen van verpakkingsmateriaal meer bijdraagt aan een beter klimaat dan minder vlees en zuivel consumeren. Maar het is precies andersom. Molenaar: ‘Fabrikanten moeten consumenten beter informeren. Met verplicht informatie over de milieu-impact van een product op het etiket, door middel van een eenduidige en onafhankelijke score.’

Landen

Aan het onderzoek deden deze landen mee: België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Slovenië, Spanje en Tsjechië. Oostenrijkers zijn het meest bezig met duurzaam consumeren. Russen het minst.