'Hou gaskraan Groningen langer open' nu Rusland in Oorlog is

Naar schatting kunnen we in Nederland nog zo’n 30 jaar aardgas winnen. Waarschijnlijk voldoende voor de transitie periode naar 2050, wanneer we een volledig duurzame en CO2 arme energievoorziening hebben. Naast het grote Groningenveld zijn er 420 kleinere velden ontdekt. Daarvan zijn zo’n 250 in productie genomen, waarvan nu nog zo’n 200.

David Smeulders, hoogleraar Energietechnologie aan de TU Eindhoven, denkt dat Nederland het gebruik van gas uit Groningen moet heroverwegen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Dat zei hij donderdagavond in de talkshow Op1. Volgens Smeulders staat in het Rapport Staattoezicht op de Mijnen dat er gas kan worden gewonnen tot de ondergrens van productie gedefinieerd van 12 miljard kubieke meter per jaar. Als we daar onder blijven kunnen er aanzienlijke hoeveelheden gas worden gewonnen zonder de kans op nieuwe aardbevingen. Daarnaast zou volgens Smeulders de schadeafhandeling anders moeten.