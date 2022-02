Foodwatch vs McDonald's: kinderidolen op Insta en website mogen niet

In juni afgelopen jaar heeft foodwatch een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) tegen de online kindermarketing van McDonald’s op Instagram, YouTube, TikTok en de website van McDonald’s. Zo heeft de voedselwaakhond McDonald’s betrapt op reclame voor Happy Meals op Instagram met bekende kinderidolen als Trolls en My Little Pony. De klacht is onder meer gebaseerd op de 'Monitor Kindermarketing' van het ministerie van Volksgezondheid, waarbij McDonald's als één van de opvallendste adverteerders naar voor komt. Een half jaar later is er eindelijk een uitspraak, al moest foodwatch gedurende het proces de klacht beperken van 59 naar acht reclame-uitingen. Foodwatch krijgt slechts op twee van de acht beklaagde reclame-uitingen van McDonald’s gelijk. Waar McDonald’s overduidelijk de regels overtreedt is de commissie duidelijk: online reclame maken met kinderidolen, zoals op Instagram of op websites, mag niet. Maar daar waar McDonald’s het grijsgebied opzoekt, zoals bij het verloten van cadeautjes aan influencers op Instagram of YouTube-advertenties bij populaire kinderinfluencers, geeft de RCC enkel een ontwijkend antwoord en wijst ze de klachten van foodwatch af.

Elif Stepman, campagneleider van foodwatch: “Populaire influencers maken via sociale media reclame voor junkfood van McDonald’s & co. Oók influencers die razend populair zijn bij kinderen. Door het grijsgebied in de regelgeving kunnen ze dit blijven doen: de Stichting Reclamecode levert geen duidelijke regels en geen duidelijke uitspraak, maar één ding is wel duidelijk: kinderen worden overstelpt met junkfoodmarketing. Wij zijn niet de verliezers in deze zaak tegen McDonald’s, maar wel alle kinderen die nog steeds overstelpt worden met junkfoodmarketing.” Foodwatch wil een einde aan de ontoereikende zelfregulering van de Reclame Code Commissie en voedingsindustrie en roept op tot een totaalverbod op kindermarketing, tot 18 jaar, voor alle producten die buiten de Schijf van Vijf vallen.

Foodwatch vs. McDonald’s: oordeel van de Reclame Code Commissie

Voedingsbedrijven zetten steeds meer in op online advertenties (via influencers) op kanalen als YouTube, Instagram en TikTok, blijkt uit de ‘Monitor kindermarketing 2020’ van Panteia, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Uit een tweede rapport van Panteia (2021) over de marketing via sociale media blijkt: “Reclame via sociale media en influencermarketing lijkt een uiterst effectief middel om voedingsproducten te vermarkten.” Zeker bij kinderen, aangezien vloggers en influencers vooral populair zijn bij kinderen jonger dan 12. Uit een bijhorende enquête geven kinderen aan dat ze voedingsproducten hebben gekocht nadat ze dit op sociale media hebben gezien. En welke merk volgen kinderen het meest en kunnen ze zich het beste herinneren van reclames? McDonald’s. Hierbij is het niet altijd duidelijk of McDonald’s al dan niet aan de huidige regels voldoet. Zoals de monitor ook aangeeft is er sprake van een ‘grijsgebied’ in de regelgeving. Foodwatch heeft daarom een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over 59 reclame-uitingen van de multinational. De focus van de klacht ligt op het grijsgebied: welke grijsgebieden zijn er, maakt McDonald’s hier misbruik van en mag dit volgens de Stichting Reclame Code?