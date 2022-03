Rotterdam Philharmonisch Orkest beëindigt samenwerking met Russische dirigent Valery Gergiev

'Openlijk afstand nemen'

Na de Russische inval in Oekraïne vorige week is Valery Gergiev om een reactie gevraagd en openlijk afstand te nemen van het handelen van president Poetin in Oekraïne. 'De samenwerking met de dirigent werd in afwachting daarvan opgeschort zoals in het persbericht van afgelopen vrijdag stond vermeld', stelt het orkest.

'Kloof onoverbrugbaar'

'Gisteravond is er contact met Gergiev geweest en in dit gesprek is de kloof onoverbrugbaar gebleken. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Rotterdam Philharmonic Festivals zien zich daarom genoodzaakt de samenwerking met de dirigent te beëindigen', aldus het orkest. De concerten met hem zullen worden geannuleerd, zo ook de NTR ZaterdagMatinee. Het Gergiev Festival houdt op te bestaan.

Pijnlijke beslissing

Met deze breuk komt een einde aan een diepgaande samenwerking tussen het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Valery Gergiev die teruggaat tot 1988. Hoewel het einde van deze samenwerking vanuit een muzikaal oogpunt een pijnlijke beslissing is, zien beide organisaties geen andere mogelijkheid.