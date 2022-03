Douane blokkeert containers naar Rusland

De Douane heeft afgelopen weekend alle containers met bestemming Rusland stopgezet. Dit gebeurde vanwege de nieuw ingestelde sancties tegen Rusland en in afwachting van de aangepaste handhaving hiervoor.

De Douane beoordeelt nu of de containers mogelijk gesanctioneerde goederen bevatten. De controles starten met de containers met bederfelijke waar, zoals groenten en fruit. Zodra duidelijk is dat een container geen gesanctioneerde goederen bevat, wordt deze weer vrijgegeven. Op dit moment valt nog niet aan te geven wanneer alle containers weer vrijgegeven worden. De Douane zet voor deze controles extra personeel in.

Inmiddels controleert de Douane goederen weer op reguliere wijze. De voorraad aan geblokkeerde containers neemt op dit moment dus niet meer toe.