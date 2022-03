NAVO-baas Stoltenberg: Geen No-Flyzone boven Oekraïne

Er komt geen No-Flyzone boven Oekraïne. Dat heeft NAVO-topman Jens Stoltenberg vrijdag gezegd tijdens een speciale bijeenkomst met alle NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel om de escalerende crisis in Oekraïne aan te pakken.

Dmytro Kuleba: 'humanitaire situatie verslechterd'

Ze werden vergezeld door de ministers van Buitenlandse Zaken van Finland en Zweden en de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba sprak zijn collega's toe in een videoboodschap, waarin hij de verslechterende humanitaire situatie in zijn land beschreef.

Solidariteit

De ministers veroordeelden Ruslands brute en niet-uitgelokte invasie van Oekraïne en spraken hun solidariteit en steun uit voor de moed van het Oekraïense volk en de strijdkrachten. Ze spraken over de onmiddellijke reactie van de NAVO op de crisis.

Response Force voor 1e keer ingezet

Naast de duizenden extra troepen die de Bondgenoten al naar het oostelijk deel van het Bondgenootschap hebben gestuurd, zet de NAVO voor de eerste keer haar Response Force in, heeft ze meer dan 130 jets in de hoogste staat van paraatheid en meer dan 200 schepen van het hoge noorden tot aan de Middellandse Zee.

'Elke centimeter van NAVO-grondgebied beschermen en verdedigen'

'We zullen blijven doen wat nodig is om elke centimeter van het NAVO-grondgebied te beschermen en te verdedigen' , zei secretaris-generaal Stoltenberg. De ministers van Buitenlandse Zaken bespraken ook de noodzaak om partners te steunen die het risico lopen dat de oorlog in Oekraïne overslaat, waaronder Georgië en Bosnië en Herzegovina.'Wij maken geen deel uit van dit conflict', zei Stoltenberg, maar hij voegde eraan toe dat de NAVO 'de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat het niet escaleert en zich buiten Oekraïne verspreidt. Dat zou nog verwoestender en gevaarlijker zijn.'

Langetermijngevolgen

De bijeenkomst was een gelegenheid voor de ministers om ook de langetermijngevolgen van de Russische agressie voor de Euro-Atlantische veiligheid aan de orde te stellen. De secretaris-generaal herhaalde dat 'de agressie van Rusland een nieuw normaal voor onze veiligheid heeft gecreëerd, waar fundamentele principes worden betwist door het gebruik van geweld '.

Inzet blijft om diplomatieke kanalen open te houden

In dit nieuwe normaal waren de ministers het erover eens dat de relatie van de NAVO met Rusland voor de lange termijn fundamenteel is veranderd, maar ze blijven zich inzetten om de diplomatieke kanalen open te houden om onbedoelde escalatie, misverstanden of misrekeningen te voorkomen.