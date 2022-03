Politie schoot tekort in zaak met dodelijke aanrijding motoragent Arno

De commissie Spee overhandigde vandaag de resultaten van haar evaluatie van de gevolgde werkwijze bij de politie voorafgaand aan de dodelijke aanrijding van motoragent Arno de Korte op 7 juli 2021. De aanbevelingen die de commissie doet, neemt de politie onverkort over.

Dodelijke aanrijding motoragent Arno

Korpschef Henk van Essen had de externe commissie verzocht om te onderzoeken hoe in de politieorganisatie om is gegaan met informatie en signalen uit de jaren voorafgaand aan de dodelijke aanrijding van Arno de Korte.

Aanbevelingen samenwerking verbeteren

Dit staat los van het strafrechtelijke onderzoek en de eerder uitgevoerde strafrechtelijke onderzoeken en/of rechterlijke uitspraken. Op 4 maart overhandigde commissie Spee de resultaten van hun evaluatie, die afsluit met een aantal aanbevelingen over hoe de werkwijze van de politie, ook in samenwerking met een aantal ketenpartners, verbeterd kan worden.

Vrachtwagenchauffeur

Henk van Essen: ‘Het overlijden van Arno heeft diepe sporen achtergelaten. Daarbij kwamen ook de herinneringen boven aan een aanrijding uit 2015, waarbij dezelfde vrachtwagenchauffeur betrokken was en een andere collega van het Team Verkeer blijvend ernstig lichamelijk letsel heeft opgelopen. Naast deze twee aanrijdingen was de vrachtwagenchauffeur in 2020 betrokken bij een ongeval waarbij een fietsster om het leven kwam'.

'Vaker gevaarlijk rijdgedrag'

'Ook waren er signalen dat hij vaker gevaarlijk rijgedrag had laten zien met een vrachtwagen die bij controles te zwaar beladen bleek. Dit leidde begrijpelijkerwijs tot vragen bij veel collega’s. Daarom heb ik een externe, onafhankelijke commissie gevraagd de gang van zaken te onderzoeken voorafgaand aan de aanrijding van Arno’, aldus Van Essen

Belangrijk voor de familie, vrienden en collega’s van Team Verkeer

Politiechef Eenheid Rotterdam Fred Westerbeke: ‘Ik heb veel waardering voor het feit dat de commissie Spee dit onderzoek nu al kan opleveren. Dit is belangrijk voor de familie, vrienden en collega’s van Team Verkeer zodat de vragen die zij hadden, beantwoord worden. Dit geeft hopelijk rust en kan helpen bij de verdere verwerking van deze vreselijke gebeurtenis.’