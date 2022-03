Nederland en Duitsland gaan samen gasterminal bouwen

Met een jaarlijkse capaciteit van 8 miljard m³ creëert de terminal de mogelijkheid om aardgas op de Duitse markt te brengen uit regio's die niet bereikbaar zijn met gasleidingen. De terminal versterkt het bestaande Europese LNG-landschap. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de leveringszekerheid en maakt Noordwest-Europa onafhankelijker van aardgasimport via pijpleidingen.

Op termijn is het de bedoeling om de terminal om te bouwen zodat er groene waterstof derivaten zoals ammoniak geïmporteerd kunnen worden.

Minister Kaag van Financiën: „Staatsdeelneming Gasunie levert met de bouw van de LNG-terminal in Brunsbüttel een belangrijke bijdrage aan het veiligstellen van de Europese leveringszekerheid van gas. Een goede stap in het afbouwen van de afhankelijkheid van import van gas uit Rusland."

Minister Habeck van het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaat: „Met de LNG-terminal in Brunsbüttel spelen we in op de laatste geopolitieke ontwikkelingen. We moeten de afhankelijkheid van Russisch gas reduceren. LNG-terminals helpen om de verzorgingszekerheid in Duitsland en Europa te verhogen. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de toekomst door de terminals zo te ontwerpen dat op een later moment groene waterstof of waterstofderivaten (zoals ammoniak) geïmporteerd kunnen worden.”