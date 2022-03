Rode Baretten van 11 Luchtmobiele Brigade trainen in Roemenië

Defensieminister Kajsa Ollongren en Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim waren maandag in Roemenië. In het land trainen op dit moment 150 militairen van 11 Luchtmobiele Brigade, ook wel Rode Baretten genoemd.

Roemenië is buurland van Oekraïne

De minister ging na aankomst op Mihail Kogălniceanu Airbase eerst in gesprek met haar Roemeense collega. 'Als buurland van Oekraïne en met de ligging van Roemenië aan de Zwarte Zee is de oorlog voor Roemenen heel dichtbij. We hebben gesproken over hoe we in NAVO-verband onze oostflank kunnen beschermen', zei Ollongren.

Verdedigen

Eigenlijk zou de training, waarin de Rode Baretten helikopteroperaties en schietoefeningen doen, plaatsvinden in Duitsland. Op verzoek van de NAVO gebeurt dat nu op Roemeens grondgebied. Ollongren: 'Mijn Roemeense collega gaf aan dat hij erg blij is met onze aanwezigheid: het stelt de inwoners van zijn land gerust. We hebben in de afgelopen dagen namelijk kunnen zien waar president Poetin toe in staat is'.

'Inval Oekraïne vormt directe dreiging aan grenzen van NAVO-grondgebied'

'De inval in Oekraïne vormt een directe dreiging aan de grenzen van het NAVO-grondgebied. Door militair internationaal te oefenen laten we zien dat we als collectief klaar staan om elke centimeter van ons NAVO-territorium te verdedigen. Samen staan we sterk. Daarnaast draagt een oefening als deze, waarin we samen optreden met Roemeense en Amerikaanse militairen, bij aan de interoperabiliteit tussen alle landen', aldus Ollongren.