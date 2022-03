'Zwemles voor de vluchtelingen uit Oekraïne is een eerste levensbehoefte'

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn duidelijk voelbaar in prijzen en opvangplekken. De zwemveiligheid is de grootste zorg bij een groot deel van de mkb-kant van de zwembranche. Volgens Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zal Den Haag de publieke baden die de specifieke coronasteun hebben ontvangen moeten aanspreken iets terug te doen of snel met een subsidieregeling komen voor alle zwembaden om deze kinderen te leren zwemmen.