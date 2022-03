Vakbond CNV: verhoog de kilometervergoeding zo snel mogelijk

Voor veel werknemers wordt het anders onbetaalbaar om naar het werk te komen door de hoge brandstofprijzen.

‘Werkgevers mogen onbelast 0,19 cent per kilometer vergoeden. Maar veel werkgevers vergoeden helemaal niets, of vergoeden slechts 6 cent per kilometer. Met name in sectoren als distributiecentra, horeca, catering en pakketbezorging is het uitermate slecht geregeld. Veel werknemers in die sectoren krijgen helemaal niets,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

19 cent onbelast

In de nieuw af te sluiten cao’s zet het CNV in op een adequate kilometervergoeding. ‘Het staat werkgevers overigens vrij om een hogere vergoeding te geven dan die 19 cent. Zeker nu zou dat een middel zijn om personeel vast te houden in deze krappe arbeidsmarkt.’

Thuiswerken

Het CNV roept werkgevers op om ruimhartig te zijn met thuiswerken. 90% van de thuiswerkers wil dit ook na de crisis blijven doen, blijkt uit recent CNV-onderzoek. Toch vraagt een derde van de werkgevers hun personeel om weer naar kantoor te komen. ‘Thuiswerken is een goed middel om de hoge benzineprijzen te mijden. Tegelijkertijd kunnen vijf miljoen werkenden niet thuiswerken. Voor hen moeten de reiskosten dus echt goed geregeld zijn.’