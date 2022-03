Koning bezoekt Oekraïense vluchtelingen in opvang legerplaats Harskamp

Op donderdag 3 maart jl. zijn in legerplaats Harskamp de eerste 120 Oekraïense vluchtelingen aangekomen. Inmiddels is de maximale capaciteit van 950 vluchtelingen bereikt. In samenwerking met onder meer het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en de cateraar van Defensie vangt het COA de Oekraïners op en voorziet hen in de basisbehoeften. De gemeentes en veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de opvang van ontheemde Oekraïners, omdat deze vluchtelingen in beginsel geen asielzoekers zijn. In legerplaats Harskamp neemt voorlopig echter het COA het voortouw bij de opvang vanwege de expertise, het gekwalificeerde personeel en de benodigde middelen. Later zal de gemeente Ede de opvang overnemen.

Het Koninklijk Paar bezocht de opvanglocatie waar zij bij de barakken in gesprek gingen met Oekraïense vluchtelingen. Mensen vertelden over de situatie in Oekraïne, over hun vlucht naar Nederland en over de opvang hier ter plaatse. Kinderen vertelden hoe zij de afgelopen weken hebben ervaren. Vervolgens gingen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in gesprek met de dorpsraad van Harskamp en gemeenteambtenaren over de rol van de gemeente bij de opvang van vluchtelingen. Afsluitend lichtten medewerkers van het COA, diverse partnerorganisaties en vrijwilligers toe hoe zij in de afgelopen weken de opvang zijn gestart en welke logistieke en andere uitdagingen daarbij komen kijken.