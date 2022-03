Vrouw gewond na schietpartij in haar woning in Bergschenhoek

Een 35-jarige vrouw is vrijdagavond in haar woning zwaargewond geraakt toen er in haar woning is geschoten.

De politie is nog op zoek naar de dader. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Iets voor half twaalf vrijdagavond is een man de woning van de vrouw aan de Van Vredenburchlaan in Bergschenhoek binnengedrongen en heeft hij de vrouw beschoten. De aanleiding ligt in de relationele sfeer. In de woning was ook een kind aanwezig. Deze is in veiligheid gebracht. De 35-jarige moeder is naar het ziekenhuis.