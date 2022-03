Autodemontagebedrijven verzamelen verbanddozen voor Oekraïne

Jaarlijks komen een bijna 200.000 afgedankte auto’s voor demontage bij autodemontagebedrijven. In veel van deze sloopauto’s zit een verbanddoos of EHBO-kit die nooit is gebruikt. Autodemontagebedrijven hebben het initiatief genomen om deze verbanddozen in te zamelen voor Oekraïne waar een nijpend tekort is aan medische hulpmiddelen. ARN, Auto Recycling Nederland, en brancheorganisatie Stiba ondersteunen het initiatief.

“We vinden het belangrijk om samen iets positiefs te doen voor de mensen in Oekraïne”, zegt Jeroen Boer. Hij is initiatiefnemer bij autosloperij Klaas Boer. “We zamelen de verbanddozen in bij zoveel mogelijk autodemontagebedrijven. Vanaf een centrale locatie in het land gaat een pallet met verbanddozen en EHBO-kits op transport met een van de vele vrachtauto’s die dagelijks naar de hulporganisaties aan de grens met Oekraïne rijden.”

Iedereen kan een bijdrage aan deze actie leveren om de mensen in Oekraïne te steunen. Voor de actie wordt aan mensen gevraagd om te kijken of zij een verbanddoos over hebben of ergens een ongebruikte EHBO-kit hebben liggen. Deze kunnen ze bij het lokale autodemontagebedrijf brengen dat bij ARN en/of brancheorganisatie Stiba is aangesloten. Zij zorgen ervoor dat het materiaal op de juiste plek terecht komt. Op www.arn.nl/auto-inleveren en www.stiba.nl/zoek-een-stiba-bedrijf staan de bij ARN en de bij Stiba aangesloten bedrijven.

Met deze landelijke aanpak worden de mensen gesteund die onze hulp het meeste nodig hebben.