Theater Marioepol waar mensen schuilden vernield na luchtaanval

In Marioepol wordt gevreesd voor veel slachtoffers nadat er een luchtaanval is uitgevoerd op een theater in de Oekraïense stad.

'Verschrikkelijke oorlogsmisdaad'

Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken betrof het een Russische luchtaanval. Hij spreekt dan ook van een verschrikkelijke oorlogsmisdaad en liet weten dat het onmogelijk was dat Rusland niet wist dat er burgers schuilden voor de oorlog in de schuilkelder van het theater. Rusland ontkent op zijn beurt een luchtaanval te hebben uitgevoerd op het theater.

Aantal slachtoffers theater Marioepol nog onbekend

Volgens berichtgeving van locale autoriteiten zouden er ruim 1.000 mensen zich hebben schuilgehouden in het theater. Het gebouw is grotendeels verwoest zoals ook is te zien op beelden op Twitter. Omdat er nog steeds wordt geschoten is het voor reddingswerkers onmogelijk om te zoeken naar overlevenden onder het puin.