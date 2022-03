Schietpartij in Rotterdams café

Het schietincident vond plaats in café ’t Half Uurtje aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam. Niemand raakte gewond.

Rond 02.00 uur kwam de melding van het schietincident bij de politie binnen en binnen een paar minuten waren agenten bij de kroeg. Daar werd hen nog niet duidelijk wat er precies gebeurd was. In ieder geval was in het café geschoten, waarbij niemand geraakt was. Of een ruzie of bijvoorbeeld een overval de aanleiding voor het wapengebruik was, is nog in onderzoek.

Kort nadat agenten bij de horecagelegenheid aankwamen, hoorden zij een aantal knallen in de buurt, die leken op schoten. Of er daadwerkelijk geschoten is of bijvoorbeeld vuurwerk werd afgestoken, is niet duidelijk.