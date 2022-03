Grote brand in meerdere woningen Amsterdam

Zaterdagavond omstreeks 19.00 uur is de brandweer uitgerukt naar een zeer grote brand in meerdere woningen aan de Marco Polostraat te Amsterdam. Dit meldt de brandweer Amsterdam-Amstelland.

Brand ontstaan op balkon 2e etage

'De brand is ontstaan op een balkon op de 2e etage van het complex. Het vuur heeft razendsnel om zich heen gegrepen en is via de balkons naar de boven- en naastgelegen woningen overgeslagen', aldus de brandweer. De brandweer heeft snel opgeschaald naar zeer grote brand om veel materieel en menskracht ter plaatse te krijgen.

20 woningen ontruimd

Door de snelle opschaling heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde naar andere woningen. Ten tijde van de brand zijn er 20 woningen ontruimd geweest. Omstreeks 20.45 uur is het sein brandmeester gegeven en was de brand onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met het nablussen en controleren van de woningen.

Geen gewonden wel veel schade

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel is de brand- en waterschade aanzienlijk. Meerdere woningen zijn onbewoonbaar verklaard en voor die bewoners is opvang voor de nacht geregeld. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan.