Anti-coronabeleid demonstranten op Museumplein willen vrijlating Willem Engel

Zondagmiddag is er door een paar honderd personen gedemonstreerd tegen het coronabeleid in Nederland op initiatief van United We Stand Europe. De demonstratie werd gehouden vanwege een eerdere demonstratie op het Museumplein precies een jaar geleden. Toen hield de Mobiele Eenheid (ME) van de politie bijna 60 demonstranten aan omdat zij zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Museumplein Veiligheidsrisicogebied

De gemeente Amsterdam heeft het Museumplein en de directe omgeving daarvan vanwege de demonstratie van vandaag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 'Er zijn signalen dat personen die zich willen aansluiten bij de demonstratie, uit zijn op ongeregeldheden en wapens meenemen', zo laat de gemeente Amsterdam zondag weten.

Preventief fouilleren

De politie mag vanwege de verordening in het veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren. Hetzelfde geldt voor de looproute van de optocht van en naar het Museumplein. 'De maatregel moet zorgen voor een veilig en vreedzaam verloop van de demonstratie voor deelnemers en omstanders', aldus de gemeente.

'Willem Engel Vrij'

Demonstranten droegen spandoeken met daarop teksten als: 'Waar is mijn vrije Nederland gebleven? Laat Willem Engel vrij!' en 'Alleen bange dictators sluiten een Engel op!' Willem Engel werd afgelopen woensdag, in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) aangehouden op verdenking van opruiing via social media. Vrijdag werd zijn voorarrest met 14 dagen verlengd. Engel is oprichter en voorman van actiegroep Viruswaarheid en is 'het gezicht' van de anti-coronamaatregelenbeweging in Nederland.