Man (29) in kritieke toestand in ziekenhuis na zware mishandeling op terras

In de nacht van zaterdag op zondag is in Rotterdam een 29-jarige man zwaar gewond geraakt op het terras van een café aan de Goudsesingel na een mishandeling. Dit meldt de politie zondag.

Kritiek

'Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Agenten zijn een onderzoek gestart en zijn op zoek naar getuigen', aldus de politie. Rond 01.30 uur kregen agenten de melding van de zware mishandeling.

Mishandeling op terras

De 29-jarige man uit Rotterdam was met vrienden op het terras. De mishandeling was zo ernstig, dat het slachtoffer zwaar gewond raakte en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis is gebracht.