Twee overvallers dringen appartement in Dongen binnen

De bewoners, een man en een vrouw, lagen op bed. Ze werden wakker van gestommel en gebonk. Plotseling stonden er twee mannen in de deuropening van de slaapkamer. De mannelijke bewoner is uit bed gegaan en schreeuwend voor de overvallers gaan staan. Het lukte hem om de twee mannen te verjagen, waarna ze zonder buit zijn gevlucht en in een kleine zwarte personenauto wegreden.