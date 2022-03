Politie zoekt getuigen fataal verkeersongeval met motorrijder in Lelystad

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van een fataal verkeersongeval zondag rond 14.40 uur op de IJsselmeerdijk in Lelystad. 'Daarbij is een 21-jarige motorrijder uit Almere om het leven gekomen', zo laat de politie maandag weten.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht en komt daarbij graag in contact met getuigen die de motorrijder vlak voor het ongeval hebben zien rijden. Was u gisteravond rond 14.40 uur op de IJsselmeerdijk in Lelystad en heeft u iets gezien? Of heeft u relevante camerabeelden? Dan vraagt de politie om contact met hen op te nemen.