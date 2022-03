Defensie betrokken bij coördinatiecentrum vluchtelingenspreiding

Defensie heeft geholpen bij het opzetten van het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS). Het ging om 2 militairen die vanuit hun uitzendervaring konden adviseren. Het LCVS is sinds dit weekend operationeel en zorgt voor een betere verdeling van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Tot 1 april levert Defensie 2 militairen voor de dagelijkse aansturing. Dat gebeurt in een roulatieschema met civiele collega’s.