Bijna derde jongeren in horeca na eerste coronajaar zonder werknemersbaan

Van de 395.000 werknemers in de horeca in januari 2020 waren er 203.000 jonger dan 25 jaar. Bijna een derde van die jongeren had een jaar later geen baan meer als werknemer. In verreweg de meeste gevallen ging het om flexwerkers. Dit meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Gedetailleerd

Er zijn al verschillende analyses geweest van de arbeidsmarkt in coronatijd, maar ditmaal heeft het CBS voor het eerst gedetailleerd gekeken naar de samenstelling van de werknemers in de horeca in het eerste coronajaar. De bron die daarvoor is gebruikt geeft geen uitsluitsel over zelfstandigen en over uitzendkrachten.

Jongeren werkzaam in de horeca

Uit het onderzoek blijkt hoe groot de rol is van jongeren in de horeca. Meer dan de helft van de 395.000 werknemers was in januari 2020 jonger dan 25 jaar. Een jaar later was het totaal aantal werknemers met ruim 100.000 geslonken tot 289.000. Een kwart van de werknemers, 99.000, had in januari 2021 geen werknemersbaan meer. Ter vergelijking: in 2019 lag dat aandeel op ruim 15 procent.

Flexibel arbeidscontract

Bij de jongeren lag het percentage zonder werknemersbaan hoger. Van de 203.000 25-minners in de horeca, hadden er 61.000 een jaar later geen werknemersbaan meer. Dat komt neer op 30 procent. Het overgrote deel van deze baanverlaters (94 procent) had een flexibel arbeidscontract.